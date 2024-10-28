Украинская разведка сообщила, что первые северокорейские подразделения уже были замечены в Курской области, однако в Пентагоне пока это не подтверждают.

В случае вступления Северной Кореи в войну РФ против Украины, Соединенные Штаты не будут накладывать новые ограничения на использование американского оружия украинскими войсками. Об этом заявили в Пентагоне, пишет Reuters.

Отмечается, что развертывание войск КНДР усиливает беспокойство Запада, что война в Украине, которая длится уже более 2,5 года, может расшириться, даже если внимание мира переключится на Ближний Восток. Это может быть признаком того, что Россия надеется компенсировать растущие потери на поле боя и продолжать медленно, но уверенно одерживать победы на востоке Украины.

"Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей представляет угрозу как для индо-тихоокеанской, так и для евроатлантической безопасности", – заявил журналистам Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после переговоров с южнокорейской делегацией.

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По оценкам Пентагона, 10 000 солдат из КНДР были развернуты на востоке России для проведения военных учений.

"Часть этих солдат уже переместилась ближе к Украине, и мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области России вблизи границы с Украиной", – заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Украинская разведка сообщила, что первые северокорейские подразделения уже были замечены в Курской области. Однако в Пентагоне пока это не подтверждают.

Войска КНДР в России: последние новости

NYT пишет, что в ближайшие дни северокорейские солдаты пойдут на штурм позиций украинских войск в Курской области РФ. Издание отмечает, что Россия разместила в Курской области около 50 000 военнослужащих, в то время как у Украины около 30 000 солдат. И, по мнению экспертов, дополнительные 10 000 северокорейских солдат могут позволить России взять верх над украинскими силами.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс усилит поддержку Украины на фоне развертывания войск КНДР в России.

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