Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для предотвращения оккупации российскими войсками новых украинских территорий.
По его словам, чтобы ВСУ смогли оттеснить войска РФ, к примеру, на Купянском направлении фронта в Харьковской области, необходимо добиться соотношения применения артиллерии с российскими войсками хотя бы до показателя в 1:3. Сейчас он равен 1:6, отметил Зеленский на пресс-конференции 25 февраля.
"Давление России на Купянском направлении очень сильное. Оно и было сильным. И скажу вам откровенно, интенсивность применения артиллерии со стороны россиян было 1:12 до конца прошлого года и в начале текущего. Сейчас 1:6. Это говорит об уменьшении их преимущества в количестве, но преимущество остается существенным", - сказал он.
Зеленский уверен, что ВСУ смогут отбросить российские войска. получив необходимое оружие, в противном случае украинские бойцы или будут стоять, или будут отходить с занятых позиций на 50-100 метров:
"К сожалению. Все это для нас важно. Но, как решают военные, стратегически важнее - не потерять людей".
При этом президент добавил, что для выравнивания ситуации, необходимо настаивать на военной помощи от партнеров по уже подписанным пакетам: "Тогда у россиян шансов будет меньше".
Потери Украины на войне - заявление Зеленского
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые публично раскрыл потери ВСУ за два года полномасштабной войны, которую развязала РФ
По его словам, на войне погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.