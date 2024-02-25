Президент рассказал, что необходимо ВСУ для оттеснения россиян на Купянском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для предотвращения оккупации российскими войсками новых украинских территорий.

По его словам, чтобы ВСУ смогли оттеснить войска РФ, к примеру, на Купянском направлении фронта в Харьковской области, необходимо добиться соотношения применения артиллерии с российскими войсками хотя бы до показателя в 1:3. Сейчас он равен 1:6, отметил Зеленский на пресс-конференции 25 февраля.

"Давление России на Купянском направлении очень сильное. Оно и было сильным. И скажу вам откровенно, интенсивность применения артиллерии со стороны россиян было 1:12 до конца прошлого года и в начале текущего. Сейчас 1:6. Это говорит об уменьшении их преимущества в количестве, но преимущество остается существенным", - сказал он.

Зеленский уверен, что ВСУ смогут отбросить российские войска. получив необходимое оружие, в противном случае украинские бойцы или будут стоять, или будут отходить с занятых позиций на 50-100 метров:

"К сожалению. Все это для нас важно. Но, как решают военные, стратегически важнее - не потерять людей".

При этом президент добавил, что для выравнивания ситуации, необходимо настаивать на военной помощи от партнеров по уже подписанным пакетам: "Тогда у россиян шансов будет меньше".

Потери Украины на войне - заявление Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые публично раскрыл потери ВСУ за два года полномасштабной войны, которую развязала РФ

По его словам, на войне погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.

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