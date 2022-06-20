Сообщается, что президент "приехал под обстрелами, чтобы лично поддержать, увидеть и разобраться".

Недавно президент Украины Владимир Зеленский тайно посетил Лисичанск Луганской области. Когда именно это было - не известно.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

"Владимир Зеленский в Лисичанске. Недавно. Собственно фото. Он приехал тогда под обстрелами, скрытно, поддержать и увидеть собственными глазами, разобраться. Был с нами", - написала нардеп.

Безуглая опубликовала фото Зеленского среди военных, которое, по ее словам, сделано в Лисичанске.

Отметим, Лисичанск расположен рядом с Северодонецком, большая часть которого контролируется российскими оккупантами и где продолжаются тяжелые боевые действия. Сам Лисичанск постоянно находится под обстрелами.

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