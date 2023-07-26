Систему противовоздушной обороны Украины усилят на тех участках, где это наиболее необходимо.

Президент Владимир Зеленский сообщил об усилении нашей системы противовоздушной обороны.

Об этом он заявил в своем Telegram. По словам главы государства, он провел ежедневное селекторное совещание и заслушал текущие отчеты о поставках оружия и боеприпасов.

"Есть усиление для нашей системы ПВО. Направят туда, где сейчас больше всего нужно. Главное управление разведки и Служба внешней разведки доложили об активности врага и его ближайших планах. СБУ - о ходе последних реализаций в отношении врага внутри государства", - заявил президент.

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Кроме того, как отметил Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время совещания проинформировал о наступательных и оборонительных действиях по всей линии соприкосновения.

"Верим в наших ребят. Работаем дальше", - подчеркнул Зеленский.

Украина усиливает свою ПВО

Как сообщал УНИАН, накануне Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью в 400 миллионов долларов. Помощь предназначена для удовлетворения критически важных потребностей в области безопасности и обороны.

Пакет помощи от США включает в себя различные боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, в том числе: дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS; переносные зенитные комплексы "Стингер"; дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем HIMARS; артиллерийские выстрелы калибра 155 мм и 105 мм и тому подобное.

Кроме того, стало известно, что во второй половине 2023 года Украина получит от Германии две новейшие системы противовоздушной обороны Skynex, включая боеприпасы воздушного подрыва. ПВО Skynex предназначена для действий противовоздушной обороны на очень близком расстоянии, где управляемые ракеты неэффективны.

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