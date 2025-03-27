На фоне действий оккупантов неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, отметил президент.

Вечером 26 марта российские оккупационные войска терроризировали Украину дронами. Под ударом оказались, в частности, Харьков, Сумы и Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеские атаки.

"Обычные украинские города: Харьков, Сумы, Днепр. Обычная жизнь и российские удары, которых никогда не должно быть. Каждые сутки в Украине – это масштабные атаки ударными дронами, большинство из которых "шахеды". Это Иран научил Россию производству таких ударных дронов", – акцентировал он.

Президент отметил, что только по Харькову враг нанес более десяти ударов. В результате атаки повреждены дома, пострадали люди.

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"Ни одна страна не должна через такое проходить. И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, снятие санкций и тому подобное. Россия убивает каждый день и затягивает эту войну. Уже полмесяца на столе американское предложение безусловного прекращения огня", – добавил Зеленский.

Он добавил, что для того, чтобы уберечь жизни людей и чтобы дипломатия работала "быстрее и полнее", нужно давление на Россию.

"Без давления на Россию не будет результата", – констатировал глава государства.

Тем временем в ГСЧС показали последствия российской атаки на Харьков:

Атаки РФ по Украине

В Харькове в результате атаки дронами 26 марта повреждены многоэтажки. Есть раненые, медики госпитализировали 14-летнюю девочку в состоянии средней тяжести, сообщал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также под ударом был Золочев Харьковской области. Там пострадавших семеро. Разрушены дома.

Кроме того, россияне массированно атаковали Днепр. В городе возникли пожары. СМИ сообщали, что в одном из админзданий города вылетело стекло. Информации о пострадавших пока нет.

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