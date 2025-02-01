Среднее количество запусков - по 77 "шахедов" в сутки.

В январе этого года российские оккупанты запустили по Украине самое большое количество ударных дронов типа Shahed.

Статистику привел проект Shahed Tracker. По данным проекта, январь этого года стал самым активным месяцем войны по применению этих дронов - 2599, побив рекорд ноября 2024 года.

Среднее количество запусков - по 77 "шахедов" в сутки.

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При этом показатель сбитий вражеских дронов украинской ПВО составляет 61%. Еще 35% были успешно подавлены при помощи радиоэлектронной борьбы, 15 беспилотников были перенаправлены назад на территорию РФ или Беларуси.

Таким образом, общая успешность перехватов российских "шахедов" украинской системой ПВО составила около 96%.

Атаки россиян на Украину

Враг почти еженощно атакует Украину дронами. Так, утром 29 января РФ запустила по Украине "шахеды", в результате чего в Киеве сработала противовоздушная оборона. Тогда Воздушные силы сообщали, что в 5:30 было зафиксировано движение БПЛА в направлении Киева, Сумщины, Черниговщины и Полтавщины. До этого "шахеды" маневрировали в воздушном пространстве Украины, меняя курс.

А 30 января глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что Россия действительно начала использовать новую модификацию "шахедов", приспособленную для причинения как можно большего вреда гражданскому населению.

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