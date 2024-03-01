В разных регионах были замечены боевики из Кубы и Непала.

На временно оккупированных территориях Украины местные жители наблюдают завоз очередных наемников Кремля. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что в разных регионах были замечены боевики из Кубы и Непала. Они проходят подготовку на местных полигонах, тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены ЧВК "Вагнер".

"Россия активно вербует людоедов из бедных стран мира, где имеет разветвленные агентурные сети, ведь империи всегда ведут свои колониальные войны руками чужих народов", - говорится в сообщении.

При этом в ЦНС подчеркивают, что наемники получают больше выплаты, чем россияне, ведь их жизнь стоит дороже, однако "их смерть не приводит к социальному росту в самой РФ".

Война в Украине - последние новости

В Минобороны раскрыли февральский "урожай" российских самолетов. В феврале Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 13 вражеских самолетов. Среди них 12 истребителей и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

"Это лучший результат с октября 2022 года. Благодарны нашим воинам за эффективную работу. И нашим партнерам - за усиление возможностей противовоздушной обороны Украины", - отметили в Минобороны.

Также УНИАН сообщал, что происходит возле Крынок. На металлолом пошли девять российских пушек, три станции радиоэлектронной борьбы и две лодки.

По предварительным данным 40 оккупантов составили безвозвратные и санитарные потери именно во время штурмов плацдармов.

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