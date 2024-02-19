Одна из задач этих отрядов - до 10 марта 2024 года отчитаться о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территория

Государство-агрессор Россия усиливает давление и активизирует меры по имитации так называемых "выборов Путина"на оккупированных территориях. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что для создания фейковой картинки "поддержки" российского диктатора оккупанты отправили на порабощенные территории специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификациями и следить за работами так называемых "избирательных комиссий".

В ГУР пояснили, что одна из задач этих отрядов - до 10 марта 2024 года отчитаться о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территориях, а также предоставить прогноз "поддержки" Путина.

Видео дня

"Также в Кремле утвердили новый "порядок" проведения " голосования" на ВОТ Украины. Свежая Московская методичка предполагает, что принять участие в незаконных "выборах" на порабощенных территориях можно как с российским, так и с украинским паспортом, ID-картой или другим документом, удостоверяющим личность. Такое решение удостоверяет провал принудительной паспортизации на оккупированных территориях Украины, а также является очередным инструментом российских спецслужб для выявления "неблагонадежных" украинцев для осуществления репрессий", - отметили в украинской разведке.

Кроме того, в ГУР отметили, что по заданию из Москвы оккупационные администрации и пропагандисты активно распространяют фейки о якобы "85% поддержки" Путина на ВОТ Украины, а также продвигают так называемую систему "Мобильный избиратель", которая, в частности, позволяет "проголосовать" онлайн и "без регистрации" на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

"Выборы Путина": подробности

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о планах России на ближайшие месяцы в связи с выборами президента страны в марте. Он отметил, что мобилизационные мероприятия в России продолжаются. "И после выборов Путина вполне вероятно, что актуализируется вопрос и публичной, а не только скрытой мобилизационной кампании",- сказал Юсов.

"Голосование" на псевдовыборах президента РФ на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей враги планируют начать досрочно – примерно за неделю до 17 марта.

Кроме того, на Запорожье в рамках "досрочного голосования" члены участковых избирательных комиссий будут приходить к гражданам домой. Известно, что обход граждан состоится в начале марта.

Вас также могут заинтересовать новости: