По словам заместитель командира Максима Жорина, абсолютно все сейчас держится на украинском солдате.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил о тяжелой ситуации абсолютно на всех участках фронта.

"Раньше мы могли говорить о более спокойных направлениях, куда, например, перебрасывали подразделения в качестве отдыха. Сейчас же п*доры пытаются наступать по всем направлениям, всюду сложно. На некоторых - Покровск, Торецк, Купянск - критично", - пишет он в своем Telegram.

Жорин предостерег от надежд, что российские оккупационные войска остановятся на каком-то городе. Военный отметил, что противник продолжит развивать продвижение, пока силы и средства будут ему это позволять, а ВСУ, ценой больших усилий и на характере, будут сдерживать противника.

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"На фоне этого всего самое главное для всей страны осознать, насколько сейчас трудно украинскому бойцу и насколько все общество должно поддерживать войско. Все, что происходит сегодня - коррупционные скандалы, уставшие от войны посетители концертов и ресторанов - демотивирует солдата. А именно на украинском солдате держится абсолютно все", - отмечает защитник.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, группы пехоты армии РФ пытаются просачиваться в город Селидово Донецкой области с восточных окраин, но украинские защитники держат оборону.

Похолодание и ухудшение логистики на Донбассе заставит россиян изменить тактику и отказаться от своих "любимых скутеров". Об этом рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж", капитан Нацгвардии Украины Владимир Назаренко.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что в ближайшее время россияне могут активизироваться на Запорожском направлении. Накануне россияне провели на этом направлении ротацию, поэтому эти подразделения имеют возможности для наступления по крайней мере в короткой перспективе.

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