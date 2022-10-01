Линия фронта проходит примерно в 5 км от Красногоровки и разрывы артиллерийских снарядов и ракет слышатся в городе повсеместно.

Большинство жителей прифронтового города Красногоровка в Донецкой области, вынуждены прятаться в убежищах и подвалах на фоне ожесточенных боев между ВСУ и российскими оккупантами.

Линия фронта проходит примерно в 5 км от Красногоровки и разрывы артиллерийских снарядов и ракет слышатся в городе повсеместно, говорится в репортаже Анадолу.

Множество зданий в городе повреждено, большинство магазинов не работает, а на улицах почти нет людей. В городе остались лишь те, кто не хочет покидать свои дома или не может эвакуироваться из-за отсутствия достаточных средств.

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Украинские благотворительные организации оказывают продовольственную помощь тем, кто все еще находится в городе.

Корреспонденту издания удалось побеседовать с некоторыми из местных жителей.

По словам 50-летней Марии, она с начала войны 24 февраля ютится в состоящем из одной комнаты убежище вместе со пятью соседками.

"Мы вынуждены оставаться здесь, потому что каждый день стреляют. Столкновения продолжаются. Опасно оставаться на улице, быть дома тоже опасно. Поэтому здесь все прячутся в убежище", - рассказала она.

По словам женщины, соседи поддерживают друг друга кто, чем может и не хотят эвакуироваться в другие регионы или за границу.

Мария сказала, что они готовятся к зиме и продолжат оставаться в убежище, пока война не закончится. "Зима близко. У нас есть печь, мы собираем дрова. Мы готовы провести здесь всю зиму", - поделилась планами женщина.

Дом Фериде, соседки Марии по подвалу, сильно пострадал во время обстрела несколько дней назад.

Она спит на кровати, которая стоит прямо у входа в убежище. По ее словам, в городе постоянно происходят перебои с подачей электричества и газа.

Фериде отметила, что в районе каждый день происходят перестрелки, аптеки закрыты, а вблизи их дома нет ни одного открытого магазина.

Но при этом Фериде не хочет эвакуироваться из Красногоровки. "Если что-то и произойдет с нами, то пусть это случится здесь. Мы никуда не уйдем. Я продолжу жить здесь. У меня здесь дети, наша жизнь здесь", - поделилась женщина.

Эвакуация украинцев

Власти страны рекомендовали украинцам эвакуироваться из наиболее опасных регионов страны. Однако некоторые люди по тем или иным причинам от эвакуации отказались.

При этом вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук не советует людям, которые эвакуировались с наиболее опасных территорий Украины, планировать возвращение домой до весны.

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