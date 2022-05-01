Украинские военные дополнительно очистили мир от 42 российских оккупантов.

Вооруженные силы Украины уничтожили более 40 российских захватчиков, а также 4 единицы зенитного вооружения на оккупированном острове Змеиный.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

"Очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбито 3 зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи - серверную с телекоммуникационным оборудованием", - сказано в сообщении.

Также на Николаевско-Херсонском направлении продолжается ведение боевых действий. Враг не имея активности в продвижении, закрепился на позиции и продолжает артиллерийско-минометные обстрелы.

"При новых попытках разведки обстановки беспилотниками, противник потерял еще 2 "Орлана-10" на Николаевщине. Попадания наших подразделений были сокрушительными", - сказано в сообщении.

"На Херсонщине артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1"", - сказано в сообщении.

"Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля защитники Украины нанесли удар по позициям оккупантов, которые находятся в Черном море на Змеином острове. Воины попали в пункт управления и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

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