За сутки стало известно об уничтожении 16 противников, сообщили в оперативном командовании "Юг".

Защитники Украины нанесли удар по позициям оккупантов, которые находятся в Черном море на Змеином острове.

Воины попали в пункт управления и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", сообщило оперативное командование "Юг" в Facebook.

По его данным, потери противника в результате нового удара уточняются.

"...Общие вражеские потери за сутки составляют: 16 рашистов, 12 танков и 4 единицы автомобильной техники, 2 из них - бронированные", - отмечается в сообщении.

Напомним, 13 апреля стало известно, что в Черном море украинские ракеты "Нептун" уничтожили ракетный крейсер "Москва" - флагман российского Черноморского флота.

Стоит отметить, что "Москва" - крейсер, который украинские пограничники с острова Змеиный в конце февраля послали на "х*й".

Утром 24 февраля Россия вторглась в Украину. Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, атаковал Одессу из корабельной артиллерии. Украинские воины давали достойный отпор противнику.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в нашей стране уже уничтожено около 22,1 тыс. оккупантов и восемь вражеских кораблей/катеров.

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