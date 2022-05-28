Удары по вражеским войскам нанесли штурмовики Су-25.

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 3 вражеские воздушные цели и ротно-тактическую группу российских оккупантов с техникой и живой силой.

Об сообщается в сводке Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Там рассказали подробности об уничтожении вражеской техники.

"27 мая около 14:00 в небе Херсонщины истребитель Миг-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбил российский истребитель Су-35 из состава 23 истребительного авиаполка восточного военного округа РФ. Украинский Миг-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации – штурмовики Су-25 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые наносили удары по вражеским войскам на Херсонщине. В результате этого авианалета уничтожена ротно-тактическая группа оккупантов с техникой и живой силой. На перехват украинских штурмовиков с аэродрома Бельбек вылетел российский истребитель Су-35. Собственно его и встретил украинский Миг-29. Перехваченный радиообмен свидетельствует о том, что российский пилот катапультировался, а вблизи Херсона прогремел характерный взрыв", - сообщили там.

Также отмечается, что на Харьковщине военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из ПЗРК "Перун" сбили очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

Также на Донецком направлении противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила еще один БпЛА "Орлан -10".

Как сообщал УНИАН, за 26 мая противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила один БпЛА "Орлан-10", а военнослужащие одной из бригад сбили вражеский вертолет Ка-52 ракетой ПЗРК "Стингер".