Отряд из 20-25 наемников, которые приехали воевать за деньги в Украину, были уничтожены в первом же бою.

Отряд сирийских и ливийских наемников, приехавших воевать в Украину на стороне оккупантов, был уничтожен ВСУ в первом же бою.

О ликвидации отряда сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Около 20-25 наемников, которые приехали воевать за деньги, уже удобряют украинский чернозем, сказал Данилов.

Он добавил, что о количестве таких наемников на территории Украины говорить сложно, а подсчитать их можно только по количеству убитых.

"Мы можем говорить о количестве, которое мы уничтожили. Это был отряд — 20-25 человек, его полностью уничтожили. Какое их количество на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей сложно сказать, но я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300, 400, 500, они просто не могут физически больше завезти их, потому что у них тоже идет война и оголять они тот фронт не будут", - рассказал секретарь СНБО.

Вас также могут заинтересовать новости: