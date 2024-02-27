Теперь единственный западный тип танка, который не был уничтожен оккупантами на линии фронта - это немецкий Leopard 1А5.

Украинская армия впервые потеряла танк М-1 "Абрамс" американского производства. Это произошло на Авдеевском направлении.

На видео с российского беспилотника, которое было распространено в Интернете, показано, как дрон охотится за одним из этих танков к западу от Авдеевки, пишет Forbes. На одном из кадров запечатлен тот же, но уже горящий танк, очевидно, в результате удара беспилотника.

"Это было неизбежно. Через два года после начала полномасштабной войны РФ против Украиной дроны-камикадзе и квадрокоптеры стали одной из самых больших угроз для бронетехники. Они могут нанести удар там, где броня техники самая тонкая: на крыше", - пишет издание.

Видео дня

Видео с российского дрона, подтверждает, что дрон ударил "Абрамс" по тонкой бронированной крыше, вызвав внутренний пожар, который, вероятно, уничтожил машину. Неясно, удалось ли спастись четырем членам экипажа.

Издание посовеовало не разделять российскую эйфорю по поводу уничтожения этого одного танка, поскольку ни один в мире танк на самом деле не является неуязвимым. "Почти все танки особенно уязвимы для атак сверху. Есть только одно исключение: шведский Strv 122, у которого на крыше башни имеется дополнительная броня", - пояснило издане.

Но даже Strv 122, пишет издание, не защищен от огня противника. ВСУ получили 10 таких танков от Швеции и как минимум один из них уже потеряли.

Единственный западный тип танка, который не был уничтожен оккупантами на линии фронта это Leopard 1А5 немецкого производства. Но это лишь вопрос времени, отметило издание, когда дрон выследит и Leopard 1A5.

Танки "Абрамс" для ВСУ

31 "Абрамс" от США ВСУ получили еще осенью 2023 года. Это была модель 2000-х годов с вольфрамовой броней, боковыми блоками динамической защиты М-19, 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой и высокоточной оптикой "день-ночь".

Эти танки получила 47-я механизированная бригада, которая в основном использовала лучшую украинскую бронетехнику американского производства, включая боевые машины М-2 и минно-разминные машины Assault Breacher.

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