Военный "Кеноби" отметил, что сейчас есть возможность выбрать специальность.

Украинцам лучше уже сейчас, не дожидаясь мобилизации, пойти в армию и выбрать себе специальность. Наступит момент, когда всем придется защищать страну.

"У нас есть мощные бригады, такие как Третья штурмовая. Вообще красавчики! Они очень успешно выполняют свои задачи. 92-я бригада тоже. Мы с ними напрямую работаем, ребята специалисты. Но проблема в том, что люди кончаются. И придет такой момент, что, возможно, придется всем попасть туда. Это уже так, утрирую, что все будем. Но сейчас, пока люди сидят, на жопе ровно и думают: "Я там пережду, когда уже наступит моя очередь". Пока есть сейчас возможность, пока есть шанс, лучше пойти сейчас, выбрать специальность, отучиться по специальности и работать по специальности", - рассказал заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным "Кеноби".

Он отметил, что люди боятся мобилизации, но не осознают, что армия – это микрогосударство внутри государства.

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"Все, что есть в гражданской жизни, повторяется и в армии. И вот пока есть сейчас возможность, пока не наступил критический момент, лучше уж сейчас выбрать и пойти работать по какой-то специальности. Прежде чем вступить в Интернациональный Легион, я служил инструктором в международном центре. И у меня был выбор после ранения вернуться и дальше служить на мирном, спокойном, тихом полигоне. Да, там может где-то ракета прилететь по полигону, извините, это самый большой полигон в Европе. Но это морской бой, чтобы по нам что-то попало. Я мог бы себе дальше там сидеть спокойно. На меня государство потратило четыре года. Готовило меня офицером. И мне просто стыдно было сидеть на полигоне в такое время. А сейчас я сражаюсь за наше будущее. Потому что знаю, что я не один такой", - объяснил военный.

Он отметил, что большое количеств военных могут сейчас уволиться, спокойно развернуться и уехать домой, но тогда возникнут проблемы на фронте.

"Это квалифицированные боевые офицеры, солдаты и сержанты, прошедшие уже ад боев, знающие как правильно себя вести в бою, как руководить подразделением, как определять определенные угрозы, как правильно задействовать некоторую тактику. И просто представьте: эти люди поедут себе домой, а мобилизуют там, допустим, какого-то пиар-менеджера из ИТ-компании, у которого военная кафедра была, и его поставят на управление подразделением. И к тому времени, когда уже не будет достаточного количества нормальных боевых офицеров, тогда его начнут сразу бросать в бой, и не будут спрашивать: "А может тебе нужна какая-то подготовка? Может, тебя на какие-то курсы отправить?" - указал "Кеноби".

По его словам, именно сейчас есть возможность отправиться на курсы и пройти обучение как внутри страны, так за границей.

"Человек был в гражданской жизни трактористом — пожалуйста, сажаем тебя на танчик, проходишь курс обучения, если это какой-то совдеповский танчик, там, скажем, шестьдесят четверка, семьдесят второй — сидишь учишься на нем. Если это что-то более современное или европейское, скажем, "Леопард", "Абрамс" — молодой человек, едешь за границу на учебу, учишься, возвращаешься, если ты прошел профессиональную подготовку и тебе подтвердили, что ты специалист — начинаешь свое выполнение. Опять же, ребята, которые на "Брэдли" размотали вражеский Т-90: пацанов отправили на подготовку, они отучились. Еще плюс командир машины говорит, что в War Thunder играл. С "Брэдли" сжечь Т-90. Кто в это поверит? Это на грани фантастики", - подытожил военный.

Мобилизация в Украине - последние новости

30 января Кабмин передал в Раду новый проект закона о мобилизации, предусматривает снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, а также предусматривает наказание для уклонистов.

При этом председатель комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что в документе не хватает нормы о ротации украинских военных.

Также парламент намерен убрать из нового законопроекта пункт, который предлагает блокировать банковские счета уклонистов. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, будут другие средства принуждения.

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