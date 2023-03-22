Украинские военные были намного опытнее американских коллег.

Американские чиновники были восхищены тем, как быстро украинские военные изучили основы системы Patriot. В связи с этим им предоставили дополнительную интенсивную подготовку, которая редко доступна их американским коллегам.

"Наша оценка такова, что украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся благодаря своим обширным знаниям в области противовоздушной обороны и опыту в зоне боевых действий", — сказал Генерал Шейн Морган, исполняющий обязанности командующего Центром передового опыта Форт-Силл и Файрс, пишет CNN.

Благодаря этому систему Patriot планируют развернуть уже в ближайшие недели, что намного раньше ожидаемого. С танками "Абрамс" такая же ситуация.

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По мнению США и союзников, нескольких систем Patriot будет недостаточно, чтобы защитить целые города от масштабных российских ракетных ударов. Однако это все равно будет лучше, чем те системы ПВО, которые используются сейчас и не способны сбивать баллистические ракеты.

По словам официальных лиц США, украинские мужчины и женщины в возрасте от 19 до 67 лет тренировались с 7 утра до 6 вечера шесть дней в неделю в течение 10 недель. Отмечается, что многие из них были квалифицированными инженерами до войны, а некоторые имеют несколько степеней.

"Я думаю, что только благодаря их боевому опыту дома они смогли очень легко усвоить вещи — лучшее, что я видел до сих пор, а я тренировал множество стран", — сказал один из американских тренеров.

Когда украинцы прибыли в Форт-Силл оказалось, что наш командир батальона уже несколько раз перехватывал российские ракеты в ходе войны, тогда как его американский коллега не имел реального опыта. Собеседники издания напомнили, что одна военнослужащая была на тренировке, когда ей позвонили и сообщили о гибели ее мужа на фронте.

По словам этого чиновника, американские инструкторы работали над тем, чтобы включить в обучение реалистичные угрозы и условия, с которыми столкнутся украинские войска, когда они вернутся домой. Однако часто украинцы сами брали на себя обучение, адаптируя его к наиболее реальным типам угроз, с которыми они могут столкнуться дома.

Patriot для Украины – что известно

21 декабря 2022 года США объявили о передаче Украине одной противоракетной системы Patriot. Германия также присоединилась к этой военной помощи.

Недавно СМИ писали, что эти системы якобы уже прибыли в Украину через Польшу, однако в Воздушных силах информацию опровергли. После этого, 9 марта, оккупанты совершили масштабную ракету атаку, чтобы обнаружить наличие Patriot.

Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что системы ПВО Patriot и SAMP-T смогут сбивать российскую авиацию на больших расстояниях.

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