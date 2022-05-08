Также в Херсонской области уничтожен танк врага.

С начала суток на южном направлении украинские военные ликвидировали 22 оккупантов, вражеские "Град" и вертолет с десантом.

Об этом говорится в переданной журналистам сводке ОК "Юг" с начала суток.

"В течение ночи наши подразделения в Херсонской и Николаевской областях продолжали защищать занятые рубежи. Рашисти активных наступательных действий не вели, но продолжали наносить артиллерийские и ракетные удары по позициям наших подразделений и объектах инфраструктуры Николаева и области", - говорится в сообщении.

Ночью российские оккупанты ударили "Смерчами" и "Ураганами" по площади Победы, школе, детском саду и больнице в Николаеве. Пострадавших среди гражданского населения нет.

"В течение ночи враг продолжал наносить ракетные удары и по Одесской области. Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. Еще 6 ударили по различным объектам в области. В том числе повреждены частные дома гражданского населения, объекты критической инфраструктуры. Есть пострадавшие среди местных жителей", - добавили в ОК "Юг".

В то же время, силами и средствами украинских подразделений, в том числе и с применением БПЛА "Байрактар", успешно выполнено 44 боевых задания.

Общие потери врага за ночь составляют 22 оккупанта, реактивная система залпового огня "Град" и танк в Херсонской области, а также вертолет с вражеским десантом на Змеином.

"Умелыми действиями наши подразделения предотвратили высадку и морского десанта на остров. Враг пытался сделать это 3 скоростными катерами. После попадания и повреждения одного из катеров, 2 других, под угрозой казни "Байрактаров", ушились от острова как можно дальше в море", - говорится в сообщении.

В командовании уточнили, что вероятность ракетных атак и обстрелов юга Украины остается высокой, учитывая символизм значимых дат и мести врага за победы украинских войск.

Как сообщал УНИАН, украинские войска ушли в контрнаступление под Запорожьем.