45 боевых столкновений произошло на линии фронта в эти сутки.

Враг продолжает штурмы на самых горячих направлениях - Марьинском, Авдеевском, Бахмутском и Купянском, хотя с немного меньшей активностью.

Об этом свидетельствует информация в вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ. Как отмечается, в течение суток произошло 45 боевых столкновений. В частности, на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где Силами обороны отбито 13 атак. На Бахмутском направлении россияне продолжают штурмы вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где наши воины отбили сегодня 11 атак.

На Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбито 7 атак.

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На Авдеевском направлении оккупанты были активными сегодня южнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отбито 9 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области.

На Лиманском и Запорожском направлениях захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.

Как отмечает Генштаб, Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В Генштабе сообщили, что в эти сутки российские войска нанесли 16 авиационных ударов, совершили 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Также, противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed-136/131 объекты критической инфраструктуры Украины. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 15 из 20 "шахедов".

В то же время, авиация Сил обороны нанесла сегодня 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 склада боеприпасов противника.

Война в Украине: новости

За минувшие сутки произошло 71 боевое столкновение на линии фронта.

Оккупанты длительное время пытаются окружить Авдеевку, сейчас большие усилия врага наблюдаются на этом направлении. Наши военные готовятся уже к 3-й волне мощных штурмовых действий оккупантов.

Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сегодня вечером заявил о снижении интенсивности вражеских атак на Таврическом направлении. По его информации, если за прошедшие сутки в операционной зоне Таврия враг провел 51 боевое столкновение, то сегодня его активность несколько снизилась, так же и возле Авдеевки. Относительно возможных причин уменьшения интенсивности атак, Штупун отметил, что оккупанты вчера и позавчера понесли довольно ощутимые потери в пехоте, к тому же погода не является благоприятной.

Как известно, россияне "оживились" возле Авдеевки в начале октября - пытались продвигаться, получали "по зубам" и понесли огромные потери.

Сегодня Институт изучения войны (ISW) в последнем отчете о боях в Украине констатировал, что оккупанты частично успешны в Авдеевке. Им удалось реализовать небольшое продвижение к северу от местного коксохимического завода.

Отметим, что на днях ранее оккупант показал рядом с заводом "братскую могилу" солдат РФ.

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