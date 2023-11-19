Всего за день украинские военнослужащие отбили 9 вражеских атак на Таврическом направлении.

Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона рассказал о ситуации на направлении и снижении интенсивности вражеских атак.

"Если за прошедшие сутки в операционной зоне Таврия враг провел 51 боевое столкновение, то сегодня его активность несколько снизилась, так же и возле Авдеевки. Безуспешными были штурмовые действия оккупантов южнее Новокалинового, также восточнее Новобахмутовки и в районах Северного и Авдеевки. Всего за день отбито 9 атак", - сказал спикер.

Относительно возможных причин уменьшения интенсивности атак, Штупун отметил, что оккупанты вчера и позавчера понесли довольно ощутимые потери в пехоте, к тому же погода не является благоприятной.

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"Плюс маскировка - листья упали, наши воины их хорошо видят. Ну и еще есть информация, что у врага есть определенные проблемы с тем, чтобы отправить на штурм лиц, которые уцелели после нескольких дней боев. Но мы не расслабляемся, ждем третью волну, потому что есть признаки, что враг готовится", - сказал Штупун.

По словам спикера, россияне подвозят боеприпасы, подтягивают технику. Также фиксируются подразделения, в частности "Шторм" и "Шторм-Z", что является признаками того, что враг готовится идти вперед.

"Офицеры расстреливают тех, кто не хочет идти вперед. Фиксируется деятельность тех, кто выполняет функцию заградительных отрядов", - добавил Штупун.

Ситуация на Авдеевском направлении

Как сообщал УНИАН, согласно отчету Института изучения войны (ISW), российские оккупанты продолжали наступление на Авдеевку Донецкой области и имеют незначительное продвижение. Враг незначительно продвинулся к северу от Авдеевского коксохимического завода и в промзоне на юго-восточной окраине города.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, российские оккупанты во время новой волны наступления хотят окружить город Авдеевка Донецкой области или осуществить маневры, которые позволят взять под огневой контроль трассу, являющуюся основной логистической артерией.

Ранее спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказывал, что отряды "Шторм" и "Шторм-Z", которые враг бросает в первую очередь, несут очень значительные потери. У некоторых осталось 10-15% личного состава от первоначального количества, однако российское командование и российское руководство продолжают попытки формирования новых подобных подразделений.

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