Офицер рассказал о "сафари" на мотоциклы, которыми подвозится пехота оккупантов на линию боевого соприкосновения.

Количество пехотных штурмов врага на Покровском направлении уменьшилось после начала операции в Курской области.

Об этом заявил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире Киев24. Так, на вопрос, отразились ли последние события в Курской области РФ на активности россиян на направлении, Цехоцкий ответил: "Конечно. И не только сегодня. Это уже наблюдается три-четыре дня. Именно на Кураховском и Покровском направлениях, интенсивность и количество попыток штурма со стороны противника уменьшилось".

По его словам, враг "огрызается" и обстреливает из артиллерии, активно применяет дроны. Но при этом именно "мясные" пехотные штурмы и попытки их проведения уменьшились.

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"Мы это чувствуем. Но наши защитники не сидят сложа руки. Мы выискиваем врага по посадкам, по разрушенным зданиям и "отправляем их на концерт Кобзона", - отметил Цехоцкий.

По информации офицера, на их направлении враг использовал массово тяжелую технику для атаки где-то полторы недели назад, но сейчас такого нет.

"Было до 40 единиц техники противника. Очень за короткое время эта техника практически вся была сожжена и повреждена. Несколько убежало, но большинство осталось на металлолом догорать. Мы не даем им шансов на восстановление - если поразили, то обязательно закрепляем этот успех и делаем так, чтобы сделать невозможным дальнейшее использование этой техники", - подчеркнул Цехоцкий.

В то же время, по его информации, россияне на направлении активно используют мотоциклы для подвоза на линию боевого соприкосновения боевой пехоты. "Подвозит и быстро этим мотоциклом убегает обратно. Но мы уже научились за ними охотиться успешно. И у нас такого рода "сафари" уже идет на эти мотоциклы", - рассказал военный.

Цехоцкий отметил, что наши защитники охотятся и за пушками, и за полевыми складами с БК врага.

"Все что попадает в наше поле зрения не остается без внимания. Поэтому надо понимать, что враг, конечно, опасный, коварный, идет на различные хитрости, меняет тактику постоянно на поле боя, что-то придумывает, пробует по-разному наступления делать... Но мы их уничтожаем. Только за июль подразделениями бригады было ликвидировано более 2 300 оккупантов на нашем участке. Это цифра очень большая", - подчеркнул он.

Ситуация в Курской области

6 августа военные с территории Украины прорвались через границу РФ в Курскую область, и по данным росСМИ, за несколько дней взяли под свой контроль до 20 населенных пунктов, а также газоизмерительную станцию "Суджа". При этом украинское военное командование ситуацию официально не комментирует.

Покровское и Кураховское направления в Украине уже длительное время являются самыми горячими. В частности, на Покровском направлении фронта активная фаза боев продолжается более трех месяцев. Там ежедневно происходит больше всего вражеских штурмов. Российские оккупанты все время отправляют сюда новые ресурсы вместо уничтоженных. Враг имеет задачу захватить Донецкую область.

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