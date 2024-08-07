Сейчас на Покровском направлении Силы обороны сковывают большинство сил и средств ворона.

На Покровском и Торецком направлении Силы обороны выполняют стратегическую задачу, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"Пока россияне сконцентрировали все свои усилия именно там, мы не видим активных наступательных действий врага на других направлениях, которые считались угрожающими. Тот же Харьковский. Планы россиян выйти к Харькову на расстояние артиллерийского выстрела - легли очень глубоко. Анонсированное россиянами наступление на Пологи Запорожской области также не состоялось. Не говоря уже о моментах, которые ожидались на Херсонщине. Так что то, что россияне скованы там - некоторую стратегическую ситуацию выполняет. Это дает нам время укрепить свой потенциал - способности в воздухе начинают расти, в дальнобойных ударах, асимметричным операциям", - сказал Киричевский.

Он также прокомментировал информацию о том, что Силы обороны могли начать наступление в Курской области, чтобы заставить перебросить РФ свои войска с Покровского и Торецкого направлений.

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"Чтобы оттянуть российские силы, надо этот прорыв расширять. Если говорить о соотношении сил и средств, то даже на Покровском направлении наступает группировка нескольких десятков тысяч. И если построить гипотезу, что на Курщине Силы обороны легально наступают с целью оттянуть российские штыки с других направлений, то там должна быть значительная группировка (наших - УНИАН) войск", - пояснил Киричевский.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне военный паблик DeepState сообщил о том, что российские оккупанты продолжают продвигаться в Нью-Йорке Донецкой области. В частности, в сети появились кадры поднятия российского триколора над учебным корпусом Нью-Йоркской специальной общеобразовательной школы-интерната № 38.

В то же время, 6 августа начались боевые действия на территории РФ - в Курской области. По мнению аналитика Forbes Дэвида Экса, это вторжение является "бессмысленным и бесполезным", ведь задействованные в прорыве российской границы, больше пригодились бы на востоке, где ВСУ отступают под российским натиском.

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