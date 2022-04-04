Среди "предателей" могут оказаться министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

После поражения в Украине президент России Владимир Путин будет вынужден искать врагов внутри своей страны для того, чтобы списать свой провал и выглядеть победителем в глазах российского обывателя.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Кого-то назначат предателем. То есть Путину, чтобы выйти победителем, нужно если не в Украине победить, то победить во внутреннем заговоре, который "был в России". И вот надо "найти" заговорщиков, срезать им головы и таким образом оказаться победителем, а затем "мудро заключить мир, который спасет Европу", - отметил Арестович.

Он предположил, что среди "предателей" могут оказаться министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

"И будет парочка, пяток-десяток козлов отпущения поменьше, там, уровня начальников управлений, командующих армией", – добавил Арестович.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, гораздо легче привлечь к ответственности за военное преступление солдата, который его совершил, чем лидера, отдавшего приказ.

Одна из проблем связана с установлением цепочки подчинения, которая доказывает, что лидер санкционировал злодеяние или закрывает на него глаза.

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