Потребность в объявлении в Украине воздушной тревоги при этом объясняют тем, что во время учений не исключается пуск ракет.

В Воздушных силах ВСУ вчерашние частые взлеты МиГ-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал", связывают с подготовкой нового летного состава. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Мы отвыкли просто. Раньше они тоже так делали - летали по полтора часа, отрабатывая горючее в небе. Таким образом они проводят определенные свои тренировочные полеты, а Украина - в состоянии воздушной тревоги, соответственно. И враг это знает, что мы будем реагировать на это, что у нас соответствующие ограничительные меры по стране, по учреждениям различным, предприятиям. Поэтому собственно они это и делают", - прокомментировал Игнат.

Он отметил, что Украина не может не объявлять воздушную тревогу даже при тренировочных полетах врага на указанном типе самолета.

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"Если МиГ "К " взлетает, то должны реагировать и объявлять воздушную тревогу. Если даже обучение, то не гарантируется, что во время обучения не будет пуска Х-47 "Кинжал", - сказал Игнат.

По его словам, тренировочные полеты нужны для постоянного поддержания летных навыков пилотов - взлет, посадка, выход на рубеж пуска ракет и т.д. Также Игнат отметил, что летный состав всегда обновляется.

"Вообще летчики раньше уходят на пенсию, потому что серьезные требования к состоянию здоровья. Это во всех странах. Поэтому надо постоянно обучать молодой летный состав, предоставлять им возможность больше времени проводить в небе и отрабатывать летные навыки. А в России вы знаете сколько авиации есть, к сожалению. Вот они поэтому постоянно проводят эти полеты, на МиГ-31 в частности", - пояснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Он не связывает эти взлеты российских МиГов с проведением боевого слаживания.

Война в Украине - ракетные удары

Как сообщал УНИАН, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала частые поднятия в небо в последние дни вражеских МиГов без ракетных атак, допуская, что россияне готовятся "не давать покоя" Украине на День Независимости. Она предположила, что у врага проводятся мероприятия слаживания, мероприятия выверения позиций.

Гуменюк напомнила, что оккупанты активизируются на различные важные для украинцев даты. Поэтому активность МиГов, по ее словам, может свидетельствовать о первоначальных подготовке оккупантов к 24 августа – Дню Независимости Украины, празднику, который "им может не давать покоя и они могут не давать покоя и нам".

Ранее в Главном управлении разведки допустили провокации РФ или нанесение ударов на День Независимости Украины, поскольку символы украинской государственности являются сильным раздражителем для россиян. В ГУР призвали украинцев быть бдительными всегда, поскольку враг наносит удары не только в праздничные дни.

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