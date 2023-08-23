Там отметили, что большая часть дронов летела на Одесскую область.

В ночь на 23 августа российские оккупанты совершили пуски ударных БпЛА Shahed - 136/131 с юго-восточного направления.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил. "Всего было выпущено до 20 ударных дронов из района Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым)", - уточнили в Воздушных силах.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 11 вражеских беспилотников, девять в Одесской и два – в пределах Запорожской области.

Видео дня

Ночная атака дронов

В Одесской области объявлялась воздушная тревога. Недавно пресс-служба Сил обороны юга Украины сообщила, что враг нанес дроновый удара по Одесской области, есть попадание в зернохранилище.

"Но к сожалению есть попадание. Враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован. Пожарные продолжают работу", - рассказали военные. Они добавили, что по предварительным данным, среди гражданского населения пострадавших нет.

По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, этой ночью российские террористы в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.

Вас также могут заинтересовать новости: