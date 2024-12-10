В частности, сейчас соотношение в артиллерии составляет на одних направлениях полтора к одному, на других - один к трем в пользу россиян.

Российские захватчики в последнее время теряют преимущество в артиллерийских снарядах, но компенсируют это авиаударами и авиабомбами. Об этом представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал в эфире марафона "Единые новости".

В частности, у него спросили о соотношении снарядов в арсеналах Сил обороны и российских оккупантов.

"На разных направлениях по-разному. В первую очередь, хочу отметить, что это зависит от того, где активные боевые действия, а где не очень. В начале войны соотношение снарядов было где-то пять к одному в пользу России. Теперь же на разных направлениях преимущество противника в использовании артиллерийских снарядов составляет где-то полтора к одному, а на некоторых - один к трем", - объяснил Волошин.

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Спикер добавил, что это позволяет врагу бить по площадям и квадратам, когда украинские пушкари отправляют каждый артиллерийский снаряд в цель.

"Хочу подчеркнуть, что в последнее время оккупанты теряют преимущество в артиллерии над нашими Вооруженными силами, однако они компенсируют это сбросами авиабомб и авиаударами", - подчеркнул Волошин.

Снаряды для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, чешская инициатива по закупке и поставке Украине боеприпасов продолжится и в следующем, 2025 году. Эта инициатива мобилизовала мир на поиск и поставку в Украину крайне необходимых боеприпасов калибром 155-мм. До конца года ожидаются поставки в Украину в рамках этой инициативы 500 тысяч боеприпасов 155-мм.

В то же время корреспондент BILD Бьорн Штрицель побывал на позициях ВСУ вблизи города Торецк и рассказал, что украинские военные применили в боях сверхмощную советскую пушку со снарядами из США. Речь идет о самоходной артиллерийской установке (САУ) 2С7 "Пион" массой 60 тонн со стволом 12 метров.

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