Оккупанты, по предварительным данным, запустили по городу КАБ-1500.

Российские захватчики в субботу, 9 ноября, ударили по городу Купянск (Харьковская область), есть много разрушений и жертвы, один человек пострадал.

По предварительным сведениям, противники запустили по Купянску КАБ-1500, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Противники совершили авиаудар по городу примерно в 11 часов.

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По сведениям правоохранителей, жертвами россиян стали прохожие - женщина и мужчина, их личности устанавливаются:

"В результате обстрела на двух прохожих... упали провода от электрической сети. Возник пожар. К сожалению, люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели".

В результате авиаудара также ранен мужчина, которому 61 год, разрушены 15 гаражей, повреждены многоквартирные жилые дома, частные домовладения и хозяйственные помещения.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

В центре внимания Купянск - новости, которые уже сообщались

Противники уже не раз били по Купянску из различного вооружения, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

В конце октября руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин говорил, что враги находятся от города на расстоянии 2,5-3 километра.

По мнению командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины имени атамана Сирко Юрия Федоренко, россияне вряд ли смогут захватить Купянск до Нового года.

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