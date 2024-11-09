Российские захватчики в субботу, 9 ноября, ударили по городу Купянск (Харьковская область), есть много разрушений и жертвы, один человек пострадал.
По предварительным сведениям, противники запустили по Купянску КАБ-1500, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Противники совершили авиаудар по городу примерно в 11 часов.
По сведениям правоохранителей, жертвами россиян стали прохожие - женщина и мужчина, их личности устанавливаются:
"В результате обстрела на двух прохожих... упали провода от электрической сети. Возник пожар. К сожалению, люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели".
В результате авиаудара также ранен мужчина, которому 61 год, разрушены 15 гаражей, повреждены многоквартирные жилые дома, частные домовладения и хозяйственные помещения.
Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.
В центре внимания Купянск - новости, которые уже сообщались
Противники уже не раз били по Купянску из различного вооружения, есть много разрушений, жертв и пострадавших.
В конце октября руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин говорил, что враги находятся от города на расстоянии 2,5-3 километра.
По мнению командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины имени атамана Сирко Юрия Федоренко, россияне вряд ли смогут захватить Купянск до Нового года.