На Лиманском направлении противник активно применял авиацию.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, враг наступал на нескольких направлениях. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Отмечают, что в течение суток произошло 72 боевых столкновения.

В Генштабе отмечают, что на Лиманском направлении противник активно применял авиацию, нанес более 10 ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области) и возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Торское, Спорное, Васюковка Донецкой области. Силы обороны отразили 8 атак врага в районе Макеевки Луганской области и еще 4 - в районах Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

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На Купянском направлении украинские воины отбили 3 атаки врага возле Синьковки и 5 атак неподалеку Ивановки Харьковской области. Противник нанес авиационный удар в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника в районе Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Миньковки, Кондратьевки, Ступочек, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области. Оккупанты нанесли более 10 авиационных ударов в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отбили 8 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага в районе южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что россияне вчера начали массированное наступление на Авдеевку. Штурмовые действия оккупантов продолжаются уже вторые сутки.

Он отметил, что ситуация остается очень напряженной. Идут массированные обстрелы позиций вокруг города. Оккупанты для штурма задействовали десятки единиц бронированной техники, но значительную часть ее уничтожили украинские бойцы. Бои продолжаются уже вторые сутки без остановки.

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