Россияне сменили тактику, больше полагаясь на пехоту. Кроме того, у украинских защитников не было ресурсов, чтобы защищать линию обороны.

В начале октября украинским силам обороны под натиском россиян пришлось отойти из Угледара в Донецкой области, который обороняли с самого начала полномасштабного вторжения. Бойцы из 72-й отдельной механизированной бригады, которая обороняла город, рассказали изданию Kyiv Post, какие причины привели к потере Угледара.

Новая тактика россиян

Поскольку ВСУ быстро уничтожали технику оккупантов с помощью беспилотников, россияне стали больше полагаться на пехоту в качестве прикрытия, рассказал один из бойцов.

"Они загоняли боевые машины пехоты с интервалом в 200 метров. Мы их уничтожали. Затем небольшие группы прорывались к уничтоженным машинам и окапывались, устраивая блиндаж и используя сгоревшую технику в качестве укрытия. Они использовали 200-метровый промежуток, чтобы перебегать от одной машины к другой", - рассказал он.

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Другой военный отметил, что российское командование мало заботилось о жизни своих солдат, бросая их в смертельные атаки и пытаясь задавить украинских защитников числом.

"Они приходили группами по пять человек. Мы убивали четверых, один оставался и окапывался. Потом приходили еще пять, мы снова убивали трех или четырех, а двое оставшихся в живых присоединялись к первому. Они копали вместе. Когда набиралось 5-6 человек, эта группа продвигалась дальше. Потери были огромными, но у них было достаточно ресурсов, чтобы выстоять", - рассказал боец.

Отсутствие подкрепления

Главной проблемой защитников Угледара было отсутствие свежего подкрепления, рассказал один из офицеров бригады:

"Там была линия обороны. Она проходила через мины, но когда некому ее удерживать, это мало помогает".

Применение КАБов

Как отмечает военный аналитик Сергей Кузан, еще одним фактором падения Угледара было активное использование россиянами управляемых авиабомб.

"Угледар находится в центре степи. Вся логистика находится на виду. Как только россияне заметили движение, они запустили тактическую авиацию, которая сбросила бомбы и все уничтожила. У их авиации была свобода, потому что мы не могли ударить по их аэродромам", - добавил Кузан.

Отход из Угледара - что дальше

При этом, по словам солдата 72-й бригады с позывным "Канада", приказа об отступлении из Киева на самом деле не поступало, бригада ушла по приказу своего командования.

"Угледар был обречен. Город спасти было невозможно, но людей можно было спасти. Приказ об отступлении так и не был отдан. Все в городе и вокруг него знали, что время на исходе, но приказ об отходе так и не поступил", - рассказал он.

Как отмечают бойцы, россияне продавливают украинскую оборону не качеством, а количеством.

"Они не могут предложить свои идеи. Они копируют все, что мы делаем, но у них есть ресурсы, чтобы это применить...", - говорит один из солдат 72-й бригады.

Единственное решение, по словам Кузана, - сдерживать российские силы до тех пор, пока их наступательный потенциал не будет исчерпан, а на подмогу ВСУ на фронт прибудут резервы, мобилизованные этим летом.

Падение Угледара - новости

2 октября в ОСУВ "Хортица" сообщили, что ВСУ пришлось оставить Угледар из-за угрозы окружения. При этом новый комбриг 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Александр Охрименко рассказал, что если в целом оценить боевые потенциалы, соотношение под Угледаром составляло почти 1:9 в пользу противника.

Как отметил экс-командир взвода батальйона "Айдар" Евгений Дикий, после оккупации Угледара теоретически россияне могли бы развивать наступление в направлении Днепра и Запорожья. Однако у врага нет сил для подобных действий. Он отметил, что, скорее всего, они вернутся на Покровск и промежуточная цель на ближайшее время – это Торецк.

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