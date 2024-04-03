На двух направлениях стало меньше более чем на 90 захватчиков и 34 единицы вооружения и военной техники.

На юге продолжается контрбатарейная борьба и отражение штурмов российских оккупантов, которые изменили тактику на левобережье Херсонщины.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, на Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма, но успеха не имели. При этом на левобережье Днепра Херсонщины захватчики несколько изменили тактику действий и пытались атаковать ВСУ большим количеством мелких штурмовых групп.

"Восемь таких попыток насчитали наши подразделения и все убедительно отбили. Понеся потери, враг вынужден был остатками далеко не всех групп вернуться на исходные позиции... Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - отмечают в ВСУ.

Всего в течение суток получено подтверждение, что на указанных двух направлениях уменьшилось на 93 оккупанта и 34 единицы вооружения и военной техники. В частности, агрессор потерял две реактивные системы залпового огня "Град", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", 9 пушек, 5 минометов, автоматический станковый гранатомет, 9 единиц автобронетехники, станцию радиоэлектронной борьбы, разведывательный БпЛА "Суперкам". Также на металлолом пущен комплекс видеонаблюдения "Муром-М", 2 камеры видеонаблюдения, аэрофотостанция и лодка.

"Уничтожен полевой склад боекомплекта и 2 вражеских фортификационных сооружения", - рассказали военные.

В то же время оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, а на Ореховском направлении еще и наносят авиационные удары - за боевые сутки враг нанес 3 таких удара с применением 7 управляемых авиабомб.

Захватчики проводят интенсивную аэроразведку - в указанной операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 95 разведывательных дронов. Также враг применяет большое количество ударных дронов различных типов, терроризируя население прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. В частности, агрессор направил против мирных людей 281 FPV-дрон, 2 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 120 осколочных боеприпасов.

"Вражеские войска ударили из артиллерии 2 раза по Херсону. Также обстреляны Антоновка, Садовое, Кизомис, Токаревка, Велетенское, Томина Балка, Берислав, Змиевка, Тягинка и Михайловка. В результате погиб гражданский человек, повреждены многоэтажка, частные жилые дома, хозяйственная постройка и газопровод", - говорится в сообщении.

На Николаевщине российская армия из минометов обстреляла акваторию Очаковской громады, на Днепропетровщине из артиллерии - Никополь и Червоногригорьевскую громаду, где повреждены частные дома, хозяйственные постройки, парник, гаражи, гражданские автомобили, газопровод и линии электропередачи.

На Запорожье вражеской артиллерией обстреляны Малая Токмачка, Малиновка, Роботино, Новоандреевка, Левадное, Гуляйполе и Вербово. В результате артиллерийских обстрелов повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Напомним, вчера, 2 апреля, в Силах обороны юга сообщили, что на левобережье Днепра, на Херсонщине и на Ореховском направлении, за последние сутки российская армия вдвое увеличила количество штурмов. В частности, на Ореховском направлении российские оккупационные войска совершили 4 штурма: по 2 в районах Малой Токмачки и Старомайорского. На левобережье Днепра, на Херсонщине, оккупанты смогли на 4 штурма. Понеся потери, отошли на свои исходные позиции.

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