По словам Черняка, взятие Часового Яра для РФ позволит угрожать Константиновке и Краматорску.

Российские войска продолжают наступать на позиции Сил обороны, пытаясь вплотную подойти к Часовому Яру. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк.

"У них есть приказ: взять город Часов Яр. Основные усилия на Бахмутском направлении они направили именно на этот город. Ведь взятие Часового Яра позволит им установить им огневой контроль над Константиновкой, частично даже над Краматорском. Это господствующая высота в этом регионе и взятие Часового Яра даст им огромное преимущество. Но украинские войска не покидают своих позиций, почти все штурмовые действия россиян не имеют полного успеха. То есть украинские войска довольно успешно сдерживают нашествие россиян", - сказал Черняк.

Он также добавил, что сейчас украинские войска делают все возможное, чтобы не дать врагу подойти к городу вплотную.

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"Противник достаточно близко подошел к Часовому Яру, сейчас главный вопрос - выстоит украинская армия или нет. Стоит понимать, что если у врага есть политическая цель до определенной даты взять какой-то город - он направит всю свою живую силу для того, чтобы это сделать", - пояснил Черняк.

По словам офицера, здесь у РФ нет никаких ограничений по использованию артиллерии, КАБов или личного состава. Они любой ценой хотят взять населенный пункт.

"Будем надеяться, что ситуация в ближайшее время изменится в нашу пользу. Ведь силы противника не бесконечны, но пока ситуация не предусматривает никаких положительных прогнозов. На Бахмутском направлении сейчас настоящий ад, только благодаря героизму наших Сил обороны противник не занял этот населенный пункт", - говорит Черняк.

На вопрос, какую тактику использует враг во время штурмов украинских позиций, офицер НГУ рассказал: "Тактика похожа на ту, которую они применяют на населенных пунктах, которые им удалось ранее взять. Сначала идет прогрев КАБами и ствольной артиллерией, затем наступают мясные группы, чтобы истощить наши войска, после чего заходят группы, которые начинают закрепляться на огневых потерях. У них очень много резервов - как только заканчивается одна группа, на помощь приходит другая. У врага достаточно ресурсов, чтобы вести боевые действия на этом направлении".

Черняк также прокомментировал информацию от аналитиков DeepState о том, что рано или поздно Украине придется отойти от Ивановского, которое расположено к востоку от Часового Яра.

"Каждый населенный пункт, он является стратегически важным. Ведь ослабление одного из флангов будет предоставлять врагу перспективный плацдарм для наступления на другой фланг и тому подобное. В отходе от какого-то населенного пункта я не вижу чего-то плохого. Только если будет сохранено много жизней наших военных. Ведь потом, конечно, для возвращения этого населенного пункта придется потерять много военных. Пока ситуация позволяет держать населенный пункт - его стоит держать, но жизнь военных - это приоритетная задача", - пояснил офицер НГУ.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

По информации от DeepState, россияне захватили Водяное Донецкой области. Кроме того, РФ имела продвижение и в Ивановском, которое расположено к западу от Бахмута.

По информации The Guardian, Украина уничтожит Крымский мост в первой половине 2024 года . В настоящее время глава ГУР Кирилл Буданов уже имеет "большинство средств для реализации этой цели".

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