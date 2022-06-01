При этом захватчики могут учесть собственные промахи в феврале и марте.

Россия может открыть на киевском направлении "второй фронт", учтя ошибки февраля и марта во время первого наступления на Киев.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил представитель киевской бригады территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев.

Сейчас ВСУ РФ сформировали на границе с Беларусью новые батальонно-тактические группы. Сохраняется угроза обстрела Киева баллистическими ракетами.

"Сейчас на границе с Беларусью сконцентрированы новые подразделения российских военных и сформированы батальонно-тактические группы, а беспилотники пересекают границу с Украиной, пытаются вести разведку... Киевляне должны быть сознательны, что угроза с севера никуда не делась и расслабляться рано. Для Киева до сих пор существует угроза террористической операции, угроза обстрела баллистическими и крылатыми ракетами", – рассказал Ковалев.

Раньше в Киеве рассказали об обороне в случае нового штурма Россией.

"Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника", - отмечается в сообщении КМВА.

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