Даже если войска РФ пойдут в наступление из Беларуси, они не будут иметь успеха.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал, существует ли угроза наступления на Киев из Беларуси. Эксперт считает, что столица может оказаться под новым ударом, однако оккупанты не будут иметь успеха.

Об этом Самусь рассказал в интервью для ТСН.

По словам эксперта, у рашистов нет сил и возможностей для удачного наступления на Киев. Конечно, они могут попытаться атаковать в направлении столицы из Беларуси, однако у них ничего не получится.

"Если они сейчас залезут на Киевское направление, они там и полягут. Все же, я уверен, главная задача северной группировки - это отвлечение внимания... Там даже географически это не Донбасс, не юг. Там такие быстрые марши не получаются. Они уже там немножко побывали и знают, чем это завершится. Там нужен десант, там нужны действия сил спецоперации, там нужно очень и очень умно, грамотно воевать с мощной разведкой и координацией. Но координации они так и не научились", - отметил Самусь.

Все силы РФ бросает на восток Украины, поэтому оккупанты не смогут физически "отвлекаться" на Киев для полноценного наступления.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Самусь рассказал, насколько опасна собранная Беларусью группировка военных у украинской границы. По его словам, группировка белорусских военных растянутое от Киевской области до западной границы Украины, но у нее нет даже полноценного первого эшелона не говоря уже о второй. Эксперт уверен, что с тем количеством военных Беларуси справятся украинские защитники, которые есть в том регионе.

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