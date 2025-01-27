Это покажет приоритетное направление действий россиян на весну и лето 2025 года.

После захвата Великой Новоселки у россиян есть несколько вариантов для дальнейшего продвижения, из которых можно узнать их планы для дальнейшего наступления на весну-лето. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Великая Новоселка расположена рядом с несколькими реками, что, вероятно, осложнит и затруднит дальнейшее тактическое продвижение России в этом районе. Тактические особенности рельефа вероятно, усложнят способность российских войск использовать захват Великой Новоселки для достижения оперативно значимых успехов на западе Донецкой области", - считают аналитики.

При этом, отмечают в ISW, есть несколько вариантов того, как могут действовать россияне после захвата населенного пункта.

Видео дня

1 вариант. Российское военное командование может решить сохранить подразделения в западной части Донецкой области и продолжить наступление в направлении административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. Это решение будет означать, что российские военные отдают приоритет продвижению к административной границе как можно быстрее по сравнению с другими направлениями наступления в Донецкой области или других прифронтовых районах.

2 вариант. Российское военное командование может также сохранить некоторые силы в районе Великой Новоселки, чтобы продолжить ограниченные атаки и сковывать украинские силы в этом районе, но передислоцировать большую их часть в другой прифронтовой район:

"Российские войска в настоящее время усиливают наступательные операции на Купянском, Боровом, Часовоярском, Торецком и Покровском направлениях и продолжают работу по ликвидации остатков украинских выступов на Кураховском направлении и в Курской области".

3 вариант. Украинские чиновники также недавно предупредили, что российские войска могут также возобновить проведение интенсивных боевых действий в Запорожской области в 2025 году.

"Таким образом, российское военное командование может перебросить войска на любое из этих направлений, и это станет индикатором приоритетных направлений действий российского военного командования на весну и лето 2025 года", - подытоживают аналитики.

Великая Новоселка - последние новости

Россияне заявляют о полном захвате поселка Великая Новоселка в Донецкой области. Однако представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что бой за населенный пункт на самом деле продолжается.

При этом в 110-й бригаде отмечали, что продолжать наступление из Великой Новоселки россияне не смогут, потому что столкнулись со сложной преградой - рекой Мокрые Ялы и "попали в огненный мешок".

Вас также могут заинтересовать новости: