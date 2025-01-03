Оккупанты разрушили некоторые позиции ВСУ на Харьковщине, - 'Хортица'

Зато противник ведет непрерывные штурмы на Донбассе, накапливая силы для новых волн.

За прошедшие сутки российские войска продолжали активные штурмовые действия на Донбассе и Харьковщине. На некоторых направлениях враг уничтожил украинские позиции.

Как сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", противник проводил штурмовые действия в Волчанске - на Харьковском направлении и в районе Загрызово, Двуречной и Кругляковки - на Купянском направлении.

"В результате огневого воздействия некоторые позиции наших войск были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - отмечает "Хортица".

Видео дня

В то же время на Лиманском направлении враг безуспешно атаковал позиции сил обороны в направлении Надежды, Тернов, Лозовой, в Макеевке и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении противник вел наступательные действия в Часовом Яру и в направлении Ступочек, а на Торецком направлении - штурмовал наши укрепления в направлении Щербиновки и в Торецке. Сейчас там продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытались инфильтрироваться в боевые порядки сил обороны.

В "Хортице" также отметили, что силы обороны успешно противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление на Покровском направлении. В течение суток враг атаковал в районах Миролюбовки, Лисовки, Песчаного, Шевченко, Славянки, Даченского, Соленого и Нововасильевки.

На Кураховском направлении противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и наступал в направлении Янтарного и Дачного: атаки отбиты. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

Также штурмовые группы противника проводили наступательные действия в районах Времовки, Новоселки и Константинопольского - на Времовском направлении. При проведении наступательных действий в направлении Разлива, противник задействовал бронетехнику. Наши защитники уничтожили две вражеские БМП, атака захлебнулась.

Война в Украине - ситуация на фронте

В ВСУ рассказали, что до границы города Покровск (Донецкая область) россияне не дошли, но пытаются окружить город через соседние населенные пункты. Покровск является достаточно большим и укрепленным городом, поэтому идти "в лобовой штурм" противник не хочет.

В течение последних сутоквраг продвинулся в Курахово Донецкой области и на южных окраинах этого города.

Вас также могут заинтересовать новости: