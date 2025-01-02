Военный обозреватель удивляется тому, что все говорят о сильных позициях России, хотя стратегическая ситуация иная.

В последние месяцы в общественном мнении царит пессимизм относительно перспектив Украины в войне. Однако на самом деле проигрывает войну Россия, и в 2025 году это становится еще более очевидным. Такое мнение на страницах The Telegraph высказал офицер британской армии в отставке, военный обозреватель полковник Ричард Кэмп.

Он убежден, что общая ситуация в войне свидетельствует о "позорном провале" российского диктатора, который не только не смог захватить гораздо меньшего соседа, но и нанес огромные потери собственной стране, подорвал ее экономику, престиж и стратегическое влияние во всем мире.

Кэмп акцентировал, что, несмотря на общий нарратив о непрерывном российском наступлении, на самом деле Россия достигла крайне ограниченных территориальных достижений за последний год и не смогла захватить даже всю Донецкую область. Распиаренное лично Путиным грандиозное наступление с целью создать буферную зону в Харьковской области свелось к контролю маленького клочка территории вдоль границы. Ракетные атаки, направленные на то, чтобы погрузить Украину в почти постоянный холод и темноту, "явно провалились", считает Кэмп.

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И это на фоне потери части Курской области, постоянные дроновые удары по самой России, которые российская армия не способна остановить, и изгнание российского флота из большей части Черного моря.

Ричард Кэмп также указывает на колоссальные человеческие (427 тысяч убитыми и ранеными за последний год) и экономические потери для России. Уже сейчас РФ тратит 6% своего бюджета на выплаты раненым и семьям погибших. Процентные ставки по кредитам достигли заоблачных 23%, а инфляция по самым скромным оценкам составляет 9%.

Военный аналитик также напоминает о геополитической катастрофе России в Сирии, которая подорвала доверие к Москве среди других стран региона, в частности Ирана. А сама Россия из-за западных санкций становится все более зависимой от Китая.

Вместе с тем Кэмп признает, что Украина еще далека от победы, несмотря на все проблемы россиян. Аналитик обвиняет в этом нерешительность Запада, который из-за страха эскалации так и не предоставил Украине действительно достаточное количество оружия. При этом аналитика беспокоит, что сейчас Запад толкает Украину на территориальные уступки России. Кемп отмечает, что, хотя Путин считает себя почти победителем, его позиция может измениться, если российская экономика и дальше будет демонстрировать проблемы, а Трамп будет играть жестко.

"Сейчас мы должны избавиться от мысли, что Путин "побеждает" в войне. Она была колоссальным провалом. Трагедия заключается в том, что Запад может вот-вот вознаградить Путина достаточной территорией, чтобы он мог претендовать на обратное, превратив поражение в победу", - резюмирует Ричард Кемп.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, украинские официальные лица отрицают, что Дональд Трамп давит на Украину, вынуждая к немедленным мирным переговорам. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что никаких переговоров пока не может быть, потому что Россия еще не заплатила достаточно высокую цену за эту войну.

Военный эксперт Михаил Самусь убежден, что в 2025-м году Украина будет иметь лучшие условия, чтобы не дать России возможности оккупировать весь Донбасс и прорвать фронт. Свое мнение он основывает на усилении экономических проблем в России.

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