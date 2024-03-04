К настоящему времени под контроль российских оккупантов перешли Бердычи, части Орловки и Тоненького.

Украинские военные с трудом держат оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки.

Такое мнение высказал эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. Он уже сообщал, что ВСУ выстроили оборону по линии Бердычи-Семеновка-Орловка-Тоненькое. Там расположены пруды и небольшие реки, которые удобно оборонять. К настоящему времени, по данным Репке, под контроль российских оккупантов перешли Бердычи, части Орловки и Тоненького.

"Это означает, что эта линия обороны, которую ВСУ провели через три села и природные преграды в виде прудов, удерживается лишь частично. Во всех трех селах продолжаются бои. Это значит, что ВСУ не хотят в какой-то момент отойти оттуда без боя, как это было в Степовом, Ласточкино, Северном и той же Авдеевке, но пытаются отважно держать фронт, любой ценой остановить россиян и не дать им захватить эти села", - высказался Репке.

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Ситуация на Авдеевском направлении

DeepState сообщил, что РФ оккупировала около 18% территории Авдеевки. В частном секторе на севере населенного пункта ведутся штурмы. Россияне перешли железнодорожный мост и пытаются через частный сектор пробиться в направлении автобазы и знака на въезде в Авдеевку.

А 11 февраля Юлиан Репке сообщил, российские войска якобы вошли в Первомайское в Донецкой области и заняли 40% села.

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