Россияне наступаю, несмотря на колоссальные потери, пишет издание.

Продвижение России после вывода подразделений ВСУ из Авдеевки Донецкой области бросило вызов новой линии обороны Украины, а также вызывает опасения по поводу дальнейшей ситуации на этом направлении фронта, пишет CNN со ссылкой на мнение украинских бойцов, которые высказались на условиях анонимности.

Отмечается, что сейчас ожесточенные столкновения продолжаются вокруг сел Тоненькое и Бердычи возле Авдеевки. При этом некоторые успехи РФ происходят на фоне глубокого кризиса с боеприпасами для украинской армии.

Опрошенные изданием солдаты на восточной линии фронта выразили серьезный пессимизм по поводу наступления, если западная помощь не будет срочно возобновлена. Как пишет CNN, сочетание упадка морального духа и снабжения украинцев с усилением сил Москвы знаменует собой поворотный момент в конфликте".

Видео дня

"Мы чувствуем российское превосходство в личном составе, артиллерии и бронетехнике. Они понемногу продвигаются вперед. Здесь у нас не так много вариантов. Отступить или просто подождать, пока мы… как бы грустно это ни звучало, пока нас всех не убьют. Без оружия. Это не та война, в которой можно сражаться мечом". – заявил один из украинских офицеров.

Указывается, что тем временем российское командование отправляет свои войска на незащищенные позиции где они, скорее всего, будут разгромлены. Это подтверждают обнародованные видео. И несмотря на ошеломляющие потери и нехитрую тактику, россияне продолжают наступать, констатирует издание.

Дефицит боеприпасов у ВСУ - актуальное

Как писал Forbes, нехватка артиллерии вынуждает украинских бойцов неподалеку от Авдеевки вести бой на ближней дистанции, а не на дальней.

Таким образом ВСУ рискуют американскими танками Abrams, а также инженерными машинами Assault Breacher, чтобы остановить продвижение российских войск.

При этом сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон дал понять, что может позволить проголосовать за новую помощь Украине в конце марта или начале апреля.

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