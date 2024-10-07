По словам Тимочко, соответствующая информация кроме увеличения ударов по этим направлениям вражеской авиации, беспилотников ничего хорошего не приносит.

Оборонительные укрепления в Днепропетровской области не является чем-то уникальным, а озвучивание информации об укреплении того или иного участка работает на врага, поскольку он адаптирует сразу свою тактику атак. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

"Повсюду в той или иной степени выстроены что в полях, что в пригородах оборонительные фортификационные сооружения, вырыты окопы. Я не скажу, что это какая-то уникальная ситуация, о которой упомянул (OSINT-аналитик). И вообще, против всего крика наших политиков, депутатов, которые очень хотят где-то приехать на какие-то окопы, показать и сфотографировать себя не фортификациях, тему расположения мощностей фортификаций я бы всегда оставлял за пределами внимания. Потому что только появляется такая информация, враг сразу начинает под это адаптировать свои тактики, стратегии", - прокомментировал Тимочко.

По его словам, соответствующая информация кроме увеличения ударов по этим направлениям вражеской авиации, беспилотников ничего хорошего не приносит. Он добавил:

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"С одной стороны, мы, конечно, можем обсуждать это для успокоения общества, рассказывать, что вот так и так выстраивается линия на такой-то протяженности".

По его убеждению, "говорить, особенно иностранцам указывать, о конкретном расположении на карте с определением координат - такая себе история".

"Возможно для гражданских это будет выступать залогом какого-то спокойствия. Но они услышали и забыли. А враг не забывает, он начинает это направление дополнительно наращивать ударные силы", - подчеркнул Тимочко.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ВСУ неделю назад вышли из Угледара в Донецкой области, оборону которого держали 2,5 года.

По словам Тимочко, захват города был для врага не первоочередной задачей, это рассматривалось как общее наступление по линии Угледар-Курахово-Покровск. И враг будет пытаться поэтапно двигаться в этом направлении в зависимости от имеющихся ресурсов.

Председатель Совета Сухопутных войск отметил, что враг после захвата Угледара может планировать наступление на Запорожском направлении и там уже наблюдается активизация в районе Старомайорска. Также россияне могут использовать силы угледарского направления для усиления своих войск в районе Покровска, или выстраивать другие маршруты наступления.

Вчера французский OSINT-аналитик Клемент Молин в сети Х написал, что "инженерные войска начали строить укрепления за Покровском, а также первые - на пути к Днепру", говоря о том, что вероятно, украинские Вооруженные силы начали готовить Днепропетровскую область к обороне.

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