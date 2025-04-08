Захватчики не забыли, что форсирование Днепра заканчивается потерями.

Солдаты оккупационной армии Российской Федерации ищут способы избежать нового форсирования реки Днепр в Херсонской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ". Его агенты выяснили, что российское командование уже приказало захватчикам подготовить плавсредства и готовиться к перемещению личного состава и техники.

Однако россияне не забыли, что в конце 2024 года и в начале 2025 такие штурмы привели к значительным потерям. По данным движения, в неудачных операциях подразделения 28-го мотострелкового полка ВС РФ потеряли до 90% личного состава:

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"Все понимают, что ситуация не изменилась и такой приказ - это дорога в один конец. Поэтому многие любыми способами пытаются избежать отправки, в частности - сознательно ломают лодки и технику".

Форсирование Днепра

Как известно, российские войска неоднократно пытались форсировать реку Днепр на Херсонщине с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на правобережную часть области.

Ранее "АТЕШ" сообщал о массовой гибели оккупантов во время учений по форсированию водных преград. Отмечалось, что российские командиры даже не пытаются их спасать.

В начале декабря Силы обороны юга зафиксировали, что россияне сосредоточили в Херсонской области около 300 лодок. По словам военных, захватчики каждый день идут в штурмы, пытаясь зацепиться за островную зону.

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