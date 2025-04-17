Потери противника за один бой составили почти три десятка единиц боевой техники.

На юге Украины российские оккупанты изменили тактику - вместо малых групп враг начал использовать большие штурмовые подразделения.

Как сообщили в Силах обороны Юга Украины, 16 апреля, около 18:00, на Ореховском направлении противник начал штурмовые действия в составе подразделений. Это произошло возле населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки.

В бою приняли участие не менее 320 российских штурмовиков, 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка багов.

Видео дня

"Противник задействовал штурмовые группы от нескольких полков 58 общевойсковой армии южного военного округа", - рассказали украинские военные.

Говорится, что воздушная разведка заблаговременно обнаружила выдвижение противника и ВСУ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.

В Силах обороны Юга обнародовали видео боя, и объясняют, что первое поражение российской боевой техники (уничтожено три БМП) произошло за 8 км до линии соприкосновения. Бой длился более двух с половиной часов, украинские силы наносили огневое поражение по штурмовикам.

Потери противника составили 29 единиц боевой техники, 140 человек, также повреждены три танка.

"Враг успеха не имел, Силы обороны Украины позиций не потеряли", - отмечают военные.

Как пояснил "Укринформу" представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, ранее противник действовал малыми группами пехоты в составе пяти-семи человек, и пытался захватить определенные позиции ВСУ, но сейчас оккупанты меняют тактику штурмовых действий.

"Уже второй раз, один раз в воскресенье, второй раз вчера, пытался штурмовать большими подразделениями в составе, начиная от штурмового взвода и штурмовой роты, и вчера, примерно, штурмовал целый батальон", - сказал спикер.

Ситуация на юге - что известно

Как писал УНИАН, ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал о стремлении оккупантов заблокировать Запорожье. По его словам, самая напряженная ситуация - возле населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Лобково.

Кроме того, россияне пытаются прорваться на правый берег реки Янчекрак, чтобы развить наступление на село Каменское.

Волошин добавил, что ВСУ ежедневно уничтожают более 100 оккупантов и около 30 единиц техники на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

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