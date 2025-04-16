Российское командование формирует батальон из неизлечимо больных, чтобы кинуть их "на утилизацию".

Оккупационные войска РФ могут активизировать наступление возле Запорожья в апреле или мае, и уже перебрасывают резервы на этом направлении. Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, самая напряженная ситуация наблюдается возле сел Степное, Малые Щербаки и Лобково. Также захватчики безуспешно пытаются прорваться на правый берег реки Янчекрак, чтобы развить наступление на село Каменское.

Волошин добавил, что Силы обороны каждый день уничтожают более 100 оккупантов и примерно 30 единиц техники на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, из-за чего россияне вынуждены перебрасывать резервы на Запорожское направление. Также он пояснил, что продвижение оккупантов замедлилось из-за линии обороны, которую украинские защитники построили полтора года назад.

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"Они уже в течение двух лет не могут захватить несколько населенных пунктов, которые находятся вдоль линии боевого соприкосновения. Российское командование буквально сатанеет. Потому что по данным нашей разведки, это командование гонит на эти штурмы все больше новых сил и средств", - сообщил он.

Волошин сослался также на данные разведки, согласно которым командование оккупационной армии формирует батальон из больных гепатитом и солдат с другими неизлечимыми болезнями вроде СПИДа. Он пояснил, что это будут штурмовые подразделения, которые пойдут на "утилизацию".

Уточняется, что Запорожская область остается в фокусе геополитических интересов РФ. По прогнозу Волошина, на этом направлении атаки не прекратятся, поскольку оккупанты пытаются захватить как можно больше территории.

"Армия РФ стремится выйти на административные границы с Днепропетровской областью, а также пытается блокировать с востока, перерезать логистические пути, которые идут из Запорожья на восток. Они будут пытаться ухудшить положение украинских сил и средств, которые находятся и на востоке, чтобы блокировать Запорожье от Украины - это одна из задач той российской группировки, которая находится на ВОТ Запорожской области. Эта группировка движется на север, а также пытается охватить с востока областной центр Запорожья. Сил и средств для этого у российской армии, я думаю, мало", - добавил Волошин.

Подготовка россиян к масштабному наступлению

Как писал УНИАН, РФ готовит масштабное наступление на весь 2025 год. По данным AP, целью наступления является усиление позиции Кремля на переговорах о прекращении огня.

В то же время поступила информация о том, что на Сумщине украинские военные сдерживают наступление РФ. Издание The Times сообщило, что на границе с Сумской областью десятки оккупантов используют квадроциклы, чтобы захватить хотя бы какой-то участок территории.

В ВСУ считают, что новое наступление на три региона Украины является вполне реальным сценарием. Речь идет о Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

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