Обычно Россия стреляет со своей территории - Брянской и Курской областей.

Российские оккупанты с осени 2022 года не применяют свое вооружение в Беларуси для обстрела украинской территории. Сейчас противник атакует из Российской Федерации.

"С осени не видно того, чтобы противник применял свое вооружение с территории Беларуси. Обычно это Брянская область, обычно Курская области", - сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, в последнее время российские оккупанты "применяет свое озроение нетипично", то есть бьет крылатыми и баллистическими ракетами.

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"При этом "Искандерами" бьет в то время, когда считает, что мы этого не ожидаем. Но "Искандеры" сбиваются как в небе столицы, так и на подступах", - отметил военный.

Кроме того, он указал, что, как правило, дронами-камикадзе атакуют они с 23:00 и летят они где-то до 4:00, на них идет охота по всей территории Украины. При этом добавил, что крылатые ракеты летят уже ночью – могут с 1:00 обстреливать.

"Новое - это баллистика. С ней надо бороться, с ней борются знаете, какие системы", - сообщил Игнат.

Атака на Киев в ночь на 2 июня - главные новости

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131 и крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели-15 крылатых ракет и 21 ударный дрон.

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