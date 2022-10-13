Также враг совершил 22 обстрела украинских территорий из реактивных систем залпового огня.

В течение суток российские оккупанты нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов по Украине.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 сегодняшнего дня, 13 октября.

"Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках реализации своих планов по выходу на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Противник продолжает оказывать сопротивление, подтягивает резервы, проводит мобилизацию", - рассказали в Генштабе.

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Кроме того, враг обстреливает позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения, осуществляет инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Также оккупанты продолжают уничтожать критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины.

В частности, пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь.

По данным Генштаба, для ударов противник использовал крылатые авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства.

"В целом, за текущие сутки, оккупанты нанесли 1 ракетный и 15 авиационных ударов, совершили 22 обстрела из РСЗО", - говорится в сводке.

Обстрелы Украины 13 октября: детали

Ночью враг массированно обстрелял Николаев, погибло три человека.

Вследствие ночных обстрелов Никополя ранен мужчина, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также ночью российские оккупанты ударили по одной из общин Киевщины.

Во время атаки по Львовской области в четверг, 13 октября, российские оккупанты повторно попали в военный объект в Золочевском районе.