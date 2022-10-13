Оккупанты продолжают обстреливать украинские города - сегодня под огнем было около сорока населенных пунктов.

Российские оккупанты продолжат наступать в районе Бахмута, а в районе Сватово на Луганщине пытаются построить мощную линию обороны.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"В некоторых подразделениях из-за низкого морального состояния оккупантов приостановлены наступательные действия. Но они продолжают наступательные действия в районе Бахмута, там ведутся очень жестокие, агрессивные штурмовые действия с их стороны, однако наши войска держат оборону, пытаются приложить все усилия, чтобы отбить эти штурмовые действия. В районе Сватово на Луганщине противник наоборот пытается построить мощную линию обороны, они уже выкладывают фото в своих пабликах и убеждают, что не будет непроходима линия обороны, они даже ее сравнивают с линией Мажино во Франции, которая в 1928-1936 годах строилась, некоторые ее называет с линией Путина. Но с линией Мажино, наверное, это лучшее сравнение, потому что она была довольно быстро пройдена противником", - сказал он.

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Череватый довав, что оккупанты продолжают обстреливать украинские города - сегодня под огнем было около сорока населенных пунктов.

"Я думаю, что это уже какой - то жест агонии, жест бессилия, потому что мы наносим целенаправленные удары, в частности, и в эти сутки - по их командным пунктам, по складам с вооружением, по логистическим путям, довольно удачно мы это делаем", - сказал он.

Освобождение Луганщины

ВСУ оттеснили оккупантов в Луганскую область. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ семи населенных пунктов.

В частности, по словам Гайдая, это села Краснореченской поселковой общины Сватовского района: Новолюбовка, Невское, Грековка, а также села Коломыйчиской сельской общины Сватовского района: Новоегоровка, Надежда, Андреевка, Стельмаховка.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

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