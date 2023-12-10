Враг не отказывается от своих планов по повторной оккупации Купянска.

На Купянско-Лиманском направлении враг из-за погодных условий снизил активность за прошедшие сутки, но не уменьшил свои усилия на Бахмутском.

"На участке ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" минувшие сутки прошли достаточно активно. Нам досаждала погода - шел дождь, была минусовая температура, сразу все замерзало. Было осложнение в работе наших квардрокоптеров, было несколько сложно наблюдать за противником, за его перемещением. Тем не менее... на Купянском и Лиманском направлениях из-за этих условий снизились активность врага и было отбито семь вражеских атак. Это вблизи Синьковки, Новоселовского. Враг не отказывается от своих планов по повторной оккупации Купянска", - рассказал спикер командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона

По словам Фитьо, оккупанты пытаются выйти на рубежи населенного пункта Синьковка для создания будущего плацдарма для наступления на Купянск. Он напомнил, что Купянск - это важный логистический центр, через который во время прошлой оккупации осуществлялось снабжение оккупационных войск.

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"Из–за тяжелых погодных условий на данном направлении противник использовал только три дрона-камикадзе, а так в целом в предыдущие дни эта цифра колебалась от 15 до 30 дронов в сутки. И совершил 399 обстрелов украинских позиций за минувшие сутки. Нашим защитникам удалось ликвидировать 109 оккупантов и уничтожить 17 единиц военной техники, среди которых танк и БМП", - сообщил спикер.

По его словам, на Бахмутском направлении ситуация несколько активнее.

"Было отбито 14 вражеских атак вблизи населенных пунктов Богдановка, Клещиевка, Ивановское. В связи с немного лучшими погодными условиями на данном направлении противник применил 31 дрон-камикадзе и совершил 389 обстрелов. Нашим защитникам удалось уничтожить 173 российских оккупантов и 19 единиц военной техники, в том числе боевые машины десанта", - информировал Фитьо.

В целом, по его данным, потери российских оккупантов за ноябрь месяц составили "без 20-ти человек 11 тысяч военнослужащих" уничтоженными и ранеными. Также уничтожено более 1100 единиц военной техники, среди которых уничтожено или повреждено 128 танков, 208 ББМ и 259 орудий и минометов различных калибров.

По словам Фитьо, враг пытается беречь технику, но активно использует штурмовые группы, сформированные из бывших заключенных. Зафиксированы случаи, что даже для разведки, чтобы не запускать дроны, посылаются разведгруппы, часть которых не возвращается.

Ситуация на фронте - последние новости

Неблагоприятные погодные условия замедляют интенсивность боевых действий как со стороны Сил обороны Украины, так и со стороны оккупантов.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), плохие погодные условия продолжают замедлять темпы украинских и российских боевых действий по всей линии фронта, но не останавливают их полностью.

Ранее спикер командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что оккупанты активно применяют авиацию на Бахмутском направлении, когда это позволяет погода. На работу артиллерии на этом направлении погода значительно не влияет.

Российские военные блогеры 1 декабря утверждали, что сильный ветер под Бахмутом и на Западе Запорожской области помешал российским войскам использовать беспилотники и артиллерию в течение последних двух дней.

Один из этих блогеров заявил, что иногда российские "птички" взлетают на воздушную разведку вблизи ивового в небольшой дождь, но техника россиян не движется через грязную почву.

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