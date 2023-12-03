Ухудшение погодных условий почувствовали как украинские воины, так и оккупанты.

Неблагоприятные погодные условия замедляют интенсивность боевых действий как со стороны Сил обороны Украины, так и со стороны оккупантов.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), плохие погодные условия продолжают замедлять темпы украинских и российских боевых действий по всей линии фронта, но не останавливают их полностью.

Спикер командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что оккупанты активно применяют авиацию на Бахмутском направлении, когда это позволяет погода. На работу артиллерии на этом направлении погода значительно не влияет.

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Российские военные блогеры 1 декабря утверждали, что сильный ветер под Бахмутом и на Западе Запорожской области помешал российским войскам использовать беспилотники и артиллерию в течение последних двух дней.

Один из этих блогеров заявил, что иногда российские "птички" взлетают на воздушную разведку вблизи ивового в небольшой дождь, но техника россиян не движется из-за болотистой почвы.

В то же время россияне могут передвигаться на гусеничной технике, а украинские войска продолжают интенсивный артиллерийский огонь, несмотря на плохие погодные условия на Западе Запорожской области.

2 декабря пособник оккупантов в Запорожской области Владимир Рогов показал кадры, на которых видны дороги на линии Работино-Новопрокоповка-Вербовое на Западе Запорожской области. Предатель заявил, что эти условия практически обездвижили украинскую колесную технику, заставляя Силы обороны проводить атаки только пехотой.

На других видео Рогов показал нашествие крыс и мышей в украинском окопе в Запорожской области, что, по его словам, является следствием холодной погоды в регионе.

Война в Украине - последние новости

По данным Генштаба, оккупанты за минувшие сутки атаковали почти по всем направлениям фронта, произошло 69 боевых столкновений.

Также сообщается, что за минувшие сутки враг нанес 3 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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