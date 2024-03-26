Еще одна женщина получила ранения.

Российские оккупанты ударили по городу Новогродовка Донецкой области, в результате чего погибла 23-летняя женщина.

Об этом в Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. "Один человек погиб и один ранен в результате ночного обстрела Новогродовки. Россияне ударили по городу двумя ракетами около 03:40 - убили 23-летнюю женщину. Еще одна женщина получила легкие ранения и не нуждается в госпитализации", - написал он.

Филашкин также отметил, что ракетами были разрушены административное здание и ангар, повреждены общежитие, два частных дома и два нежилых помещения.

Видео дня

"Оставаться в Донецкой области - опасно! Призываю всех гражданских эвакуироваться в отдаленные от фронта регионы!", - подчеркнул глава ОГА.

Удары российских оккупантов

Сегодня утром российские оккупанты снова нанесли удар по Харькову. Предварительно, удар был осуществлен по району жилой застройки города.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что информация о пострадавших и возможных разрушениях уточняется. Позже он уточнил, что предварительно "прилет" в Шевченковском районе города. Удар пришелся по району жилой застройки Харькова. "Информация о пострадавших и возможных разрушениях - уточняется", - добавил он.

Вас также могут заинтересовать новости: