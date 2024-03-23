Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на местах "прилетов".

В Запорожье значительно возросло количество пострадавших в результате ракетной атаки, которую россияне совершили утром 22 марта.

Так, по информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), со вчерашнего дня спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на местах ракетных попаданий.

"В результате ракетной атаки пострадали 29 человек, из них двое детей; три человека погибли, из них один ребенок", - информирует ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали помощь 33 жителям домов и родственникам пострадавших.

Удар оккупантов по Запорожью

22 марта россияне совершили самую масштабную атаку на энергосистему Украины, в том числе попав и по жилым кварталам. В частности по Запорожью оккупанты выпустили 20 ракет. 8 ракет попали по крупнейшей в Украине гидроэлектростанции - ДнепроГЭС, в Запорожье. Сейчас станция не работает.

Вчера сообщалось, что в городе большие разрушения в частном секторе - целая улица превратилась в руины. Также пострадали многоэтажки. Сначала сообщалось, что три человека погибли, еще 20 травмированы в результате утренней атаки.

По информации председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья погибли 8-летняя девочка и 35-летний мужчина - дочь и отец. Оборвала вражеская атака и жизнь 62-летнего мужчины - водителя троллейбуса, который двигался по плотине ГЭС. Пассажиров в транспорте не было.

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