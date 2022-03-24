Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и линии электропередач.

В результате авиаобстрела жилого микрорайона г. Ахтырка Сумской области повреждены 15 домов, один человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

Отмечается, что 24 марта около 00:28 вооруженные силы Российской Федерации, применяя средства ведения войны, которые запрещены международным правом, осуществили авиационную бомбардировку жилого микрорайона в Ахтырке.

"Разрушено и повреждено не менее 15 жилых многоэтажных и частных домов, объектов гражданской инфраструктуры, линии электропередач. По предварительным данным, погиб один гражданский мужчина", - говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее стало известно, что вблизи Ахтырки около 300 оккупантов отказались воевать и покинули район вместе с техникой.

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